Pedro Marques confiante na eleição de nove socialistas

Pedro Marques com os candidatos Isabel Santos e Manuel Pizarro na arruada na Rua de Santa Catarina no Porto © Pedro Correia/Global Imagens

O cabeça de lista do PS às europeias fez hoje a tradicional arruada na baixa do Porto, ocasião em que aproveitou para se manifestar confiante numa vitória no domingo e com a eleição de nove eurodeputados socialistas.

Estas declarações foram feitas por Pedro Marques a meio da rua de Santa Catarina, num percurso feito de forma confusa e ruidosa, que começou na Praça da Batalha e terminou junto ao mercado do Bolhão.

O PS quer "ganhar, e ganhar bem." Reportagem de João Alexandre. 00:00 00:00

Ao longo da arruada, que durou cerca de 30 minutos, Pedro Marques esteve sempre acompanhado na fila da frente por presidentes de câmaras socialistas da Área Metropolitana do Porto e pelo secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.

Atrás do cabeça de lista do PS ao Parlamento Europeu, os elementos da JS gritavam: "Nós só queremos [Manuel] Pizarro em Bruxelas, Pizarro em Bruxelas".

Manuel Pizarro, presidente da federação socialista do Porto, é o nono da lista europeia do PS e nas eleições de 2014 os socialistas elegeram oito eurodeputados. Ou seja, para Manuel Pizarro ser eleito, o PS precisa de obter um resultado superior aos 31% alcançados há cinco anos.

Pedro Marques não excluiu esse cenário de triunfo folgado: "Estamos na luta para que o 'Manel' [Manuel Pizarro] seja um de nós no Parlamento Europeu. Vamos lutar por uma boa vitória e para levar gente do Porto para o Parlamento Europeu", disse, aqui também numa alusão a Isabel Santos, que é a oitava da lista.

Nas declarações que prestou aos jornalistas, o cabeça de lista europeu dos socialistas repetiu sistematicamente a ideia de que sente "uma confiança enorme de que o PS poderá ganhar - e ganhar bem".

Porém, em simultâneo, também deixou avisos sobre os perigos da abstenção.

"Só contam os votos no domingo e, por isso, é preciso sair de casa e votar. Sei que vai estar calor no domingo, mas é muito importante que se encontre aquela meia hora para se exercer o direito de voto. Esta confiança que encontramos nas ruas do Porto tem de se traduzir no resultado de domingo", insistiu.

A arruada do PS na baixa do Porto começou às 18:30, uma hora e meia depois do previsto, porque, segundo os socialistas, esse atraso foi a forma de evitar que houvesse um cruzamento com a caravana da CDU em plena rua de Santa Catarina.

"A CDU está um pouco mais demorada e temos de nos tolerar mutuamente. Nas ruas do Porto cabe a liberdade toda", justificou aos jornalistas o presidente da Federação do PS/Porto.

Manuel Pizarro foi ainda questionado sobre os motivos da ausência do cabeça de lista do PS em 2014, o eurodeputado Francisco Assis, na arruada na baixa portuense.

"Mas Francisco Assis vai estar no jantar hoje à noite em Matosinhos. Dará um sinal de apoio à candidatura do PS", contrapôs imediatamente o nono da lista europeia do PS.