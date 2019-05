Rangel acusa Costa de falta de "legitimidade moral" para falar de ética

O cabeça de lista do Partido Social Democrata (PSD) às eleições europeias, Paulo Rangel, discursa no comício em Aveiro, no âmbito da campanha eleitoral para as Eleições Europeias 2019, 21 de maio de 2019. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

Lusa Por 22 Maio, 2019 • 00:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O cabeça de lista do PSD, Paulo Rangel, acusou, na terça-feira à noite, António Costa e o PS de falta de "legitimidade moral" para falar de ética, recuperando o que chamou de "escândalo das famílias" no Governo.

Pub Pub

"O primeiro-ministro que tem o escândalo das famílias como é que pode falar em ética e em respeito?", questionou o eurodeputado, num comício ao ar livre na Praça da República, em Aveiro, que juntou centenas de pessoas.

Rangel recuperou o tema das nomeações familiares, invocando a notícia de segunda-feira do jornal Público, segundo a qual a deputada do PS Hortense Martins conseguiu fundos europeus para projetos familiares já concluídos.

"A promiscuidade familiar é o pasto e o caminho para haver erros. Não há autoridade moral para o PS nos vir falar em ética, em respeito", defendeu.

Ouça a reportagem de Filipe Santa-Bárbara do comício do PSD 00:00 00:00

Dizendo-se "emocionado" com um "comício à moda antiga", ao ar livre, Rangel apelou ainda à mobilização no próximo domingo, dizendo-se convicto que, "se todos tiverem o entusiasmo do público de Aveiro", o PSD vai ganhar as eleições europeias.

"Que ninguém desista, que ninguém tenha medo, neste domingo temos todos de ir votar e ir votar no PSD. Se o fizermos Portugal estará melhor na Europa e, ao mesmo tempo, é o efeito dois em um, vamos dar uma lição a António Costa e a todos no Governo".

O cabeça de lista do PSD defendeu que, no próximo domingo, a escolha será "entre uma lista de gente competente, equilibrada territorialmente, entre gerações e por áreas" e a lista do PS "de ex-governantes de José Sócrates e de António Costa, de gente que apenas quer um cargo na Europa".

"A nova moda do PS é esconder os candidatos da sua lista, apresentando apenas o primeiro-ministro na campanha, nos cartazes e a toda a hora", criticou.

A escolha, defendeu, é também entre "um programa de promessas vazias" e um de "propostas realistas".

"Nós não fazemos promessas para quando as galinhas tiverem dentes", referiu.

Antes, Salvador Malheiro, líder do PSD-Aveiro, apontou o distrito como um local onde "o povo não tem medo de ir para a rua" e o partido "ganha eleições nas urnas", sem medo de sondagens.

"Quem manda é o povo, eles têm medo de ir para rua", afirmou, numa alusão ao comício num espaço fechado realizado pela campanha do PS em Aveiro, praticamente à mesma hora.

Coube ao presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, aquecer a audiência, numa noite de vento frio em Aveiro, com o conselho que deu a Paulo Rangel para os três últimos dias de campanha.

"Que no fim da noite o meu amigo carregue uma boa caixa de ovos moles: come um ao pequeno-almoço, um ao almoço e um ao jantar. Vai perceber que vai dar energia, sem engordar, que queremos o nosso candidato em linha", afirmou, provocando risos na plateia.