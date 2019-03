Há um prémio europeu para mulheres inovadoras

O Prémio da União Europeia para Mulheres Inovadoras tem como objetivo reconhecer mulheres empreendedoras que tenham posto em prática ideias progressistas e transformadoras no campo da ciência e tecnologia.

Para se poderem candidatar, as candidatas devem ser residentes num dos Estados-Membros da União Europeia mas o concurso também está aberto a países e regiões associados ao Horizonte 2020.

Para ouvir: Conheça o Prémio da União Europeia para Mulheres Inovadoras

É o caso da Islândia, da Noruega, da Albânia, Bósnia, Macedónia, Montenegro, Sérvia, Turquia, Israel, Moldávia, Suíça, Ilhas Faroé. Ucrânia, Tunísia, Geórgia e Arménia.

As candidatas devem ser fundadoras ou cofundadoras de uma empresa e devem também já ter beneficiado de financiamento europeu relacionado com investigação e inovação.

O júri é constituído por um painel de peritos nomeados pela Comissão Europeia e é responsável por selecionar as melhores candidatas para irem até Bruxelas a uma audição.

A avaliação final é feita com base na originalidade e comercialidade do serviço desenvolvido, no impacto económico e na sociedade e na capacidade de liderança de cada candidata.

Os prazos para para a apresentação de candidaturas para o Prémio da União Europeia para Mulheres Inovadoras já terminaram e as vencedoras são anunciadas no 2º trimestre de 2019.

Em jogo estão três prémios de 100 mil euros para a categoria "Mulheres Inovadoras" e um galardão de 50 mil para mulheres com menos de 35 anos na categoria "Inovadora em Ascensão".

A portuguesa Susana Sargento foi uma das premiadas em 2016. Levou para casa 100 mil euros como cofundadora da startup Veniam que transformou carros em pontos de acesso wi-fi.

