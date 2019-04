A União Europeia desenvolveu a Garantia para a Juventude como uma estratégia para reduzir o desemprego entre os jovens através de várias iniciativas, disponibilizando oito mil milhões de euros para a iniciativa.

PUB

Este acordo, assinado por todos os Estados-membros, quer garantir que todos os jovens até aos 25 anos de idade possam beneficiar de uma oferta de emprego, de formação contínua ou de um estágio depois de terminado o ensino ou assim que tenham ficado desempregados.

Já ouviu falar da Garantia para a Juventude?

Cada país da União elaborou um plano que define a forma como a Garantia para a Juventude é posta em prática nível nacional, que inclui definir os papéis das autoridades públicas o modo de financiamento, a forma como os progressos são monitorizados, assim como calendário.

O Comité Europeu do Emprego que está responsável por acompanhar este processo garante que já há avanços consideráveis mas identificou vários desafios. Por exemplo, o comité considera que é preciso reforçar os serviços públicos de emprego e reformar os sistemas educativos mas também arranjar uma forma de chegar melhor aos chamados nem-nem, jovens que não trabalham, nem estudam.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia" faz parte do projeto da TSF A Hora da Europa, com o apoio do Parlamento Europeu.