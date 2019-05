Já sabe onde vota no domingo?

© António Cotrim /Lusa

Para descobrir onde votar, os eleitores podem aceder ao site de consulta dos cadernos de recenseamento, indicando o número do cartão de cidadão e a data de nascimento.

Pub Pub

Outra hipótese é enviar uma mensagem SMS gratuita para o número 3838, com a mensagem "RE (espaço) número do cartão de cidadão/bilhete de identidade (espaço) data de nascimento com o formato ano mês dia (AAAAMMDD)". A resposta, que é imediata, informa o eleitor sobre a freguesia, o edifício e o número da mesa de voto.

Para quem quiser consultar a informação presencialmente, é possível verificar os editais que normalmente estão afixados na junta de freguesia ou na câmara municipal.

Ouça o "Sabia que?" desta sexta-feira 00:00 00:00

Quando se apresentar na mesa de voto, o eleitor deve levar o cartão de cidadão ou bilhete de identidade ou qualquer outro documento oficial que contenha a sua fotografia atualizada, como o passaporte ou carta de condução. O cartão do eleitor deixa de ser necessário e os cadernos eleitorais passam a estar organizados por ordem alfabética dentro de cada freguesia.

Não sabe em quem votar?

Para os indecisos há um site que pode ajudar. O EUandI2019 está disponível em mais de 20 línguas e convida os utilizadores a reagirem a várias declarações relacionadas com valores políticos e outros temas das europeias. Perante as respostas, a aplicação faz as contas e mostra uma classificação final com a lista de partidos políticos no país que fazem correspondência entre os pontos de vista, valores e prioridades do eleitor

e dos partidos.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia" faz parte do projeto da TSF A Hora da Europa, com o apoio do Parlamento Europeu.