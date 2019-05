Luís Filipe Vieira no jantar de encerramento da campanha da CDU

© TSF

TSF Por 24 Maio, 2019 • 20:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, juntou-se à CDU no último dia de campanha e está no jantar da força política encabeçada por João Ferreira, em Loures.

Pub Pub

O líder dos encarnados está, na noite desta sexta-feira, a 'vestir' de azul e não quis adiantar muito.

Quando questionado sobre a sua presença no jantar da CDU, Luís Filipe Vieira afirmou que "o voto é secreto". Ainda assim, o presidente do Benfica acrescentou: "O meu é de esquerda, de certeza."

"Sou bairrista, sou de um bairro popular, portanto tirem as ilações que quiserem", rematou.

TUDO SOBRE AS ELEIÇÕES EUROPEIAS