"Gosto muito dele", afirmou Manuela Guimarães sobre João Ferreira

Manuela Guimarães, militante do PCP, marcou presença na arruada do Chiado, a maior desta campanha da CDU para as Europeias, com uma t-shirt estampada com a cara do cabeça de lista, João Ferreira.

"Gosto muito dele. Também tenho do Cunhal, do Maduro e do Fidel. Sou toda de esquerda", contou à TSF.