Novas formas de votar e um protesto. O dia eleitoral em imagens

Poucos foram às urnas este domingo, mas os cerca de 25% dos eleitores que votam para as eleições europeias encontraram várias mudanças.

No distrito de Évora testou-se pela primeira vez o voto eletrónico presencial. Também foi dia de estreia da disponibilização de uma matriz em braille para eleitores cegos, a eliminação do número de eleitor e o recenseamento automático dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro.

O dia decorreu com normalidade, exceção feita ao protesto pacífico da freguesia que agrega as aldeias de Morgade, Carvalhais e Rebordelo: A população mobilizou-se contra uma mina a céu aberto na região, apelando ao boicote nas Eleições Europeias.