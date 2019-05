Marisa Matias de sorriso rasgado no quartel-general do Bloco em Lisboa © Lusa

A noite é de festa no quartel-general do Bloco de Esquerda, instalada no Teatro Thalia, em Lisboa. De sorriso rasgado, a cabeça de lista às Europeias, Marisa Matias, dirigiu-se aos militantes, comentando o resultado favorável.

"O Bloco afirma-se como a terceira força política em Portugal e reforça a sua presença no Parlamento Europeu", anunciou Marisa Matias, que a confirmarem-se as projeções, terá a companhia de dois eurodeputados bloquistas.

"Quero deixar aqui um compromisso muito claro: vamos usar cada um dos votos para a emergência climática, para lutarmos pelo emprego com direitos, para defendermos as pensões, os serviços públicos, para garantir que são os problemas concretos das pessoas, as suas angústias e ansiedades que estarão no centro do nosso trabalho, agora com mais força", garantiu a eurodeputada.

Questionada sobre os elevados números da abstenção, em contraste com o que se registou nos outros Estados-membros, Marisa Matias referiu que o Bloco "não contribuiu para esses números", explicando que centrou a sua campanha nos problemas reais das pessoas e dará continuidade a esse trabalho no Parlamento Europeu.