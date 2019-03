O que faz Bruxelas para combater o desperdício alimentar?

Bruxelas tem desenvolvido vários esforços de combate ao desperdício alimentar. Criou uma plataforma para ajudar os Estados-membros a evitarem perdas e desperdícios de alimentos.

A plataforma junta entidade públicas dos 28, várias instituições europeias e organizações internacionais mas também os diversos intervenientes da cadeia alimentar a começar pelo consumidor.

A Comissão pretende também simplificar a legislação europeia para facilitar a doação de alimentos e a reutilização de comida na produção de alimentos para animais.

Mas para evitar que os alimentos tenham de ser doados, a Bruxelas quer melhorar a indicação dos prazos de validade, em particular o rótulo "consumir de preferência antes de". Os consumidores consideram a informação confusa e acabam mesmo por deitar fora comida que ainda pode ser utilizada.

A Comissão quer ainda criar até ao final de 2019 uma metodologia para calcular os resíduos alimentares e exigir aos Estados-membros que reduzam os resíduos alimentares em 30 % até 2025 e em 50 % até 2030.

A União Europeia está também a financiar o programa de investigação REFRESH que, até junho, está a testar novas formas de combate ao desperdício alimentar através de projetos-piloto.

Por exemplo, em Portugal, a LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto - desenvolveu dois projetos-piloto para evitar desperdícios em restaurantes. O "Dose Certa" diminuiu em 30% o desaproveitamento de comida ao incentivar os restaurantes a servirem doses mais equilibradas. Já o projeto-piloto "Embrulha" incentivou os consumidores a levarem para casa a sobras que não conseguem acabar nos restaurantes.

