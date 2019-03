O que faz o Conselho Europeu?

As reuniões são conhecidas como "cimeiras europeias" e, à mesa, sentam-se os chefes de Estado ou de Governo dos 28 Estados-membros da União Europeia. O Conselho Europeu, presidido por Donald Tusk, é responsável por definir a agenda e as prioridades políticas da União Europeia.

Também têm assento nas reuniões o presidente da Comissão Europeia a Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

Criado em 1974, o Conselho Europeu nasceu como uma instância informal de debate entre os chefes de Estado ou de Governo, mas rapidamente se tornou no órgão responsável por definir objetivos e prioridades da União.

Em 1992, com o tratado de Maastricht, o Conselho Europeu adquiriu um estatuto e um papel formais. No entanto, só em 2009, com as alterações introduzidas pelo tratado de Lisboa, é que o Conselho se tornou numa instituição da União.

O processo de decisão nas reuniões é feito por consenso, no entanto, em casos específicos que estão previstos nos tratados, o conselho decide por unanimidade ou maioria qualificada.

O Conselho Europeu tem ainda um papel importante em algumas nomeações para altos cargos da União, nomeadamente a eleição do presidente do Conselho Europeu, propor o presidente da Comissão Europeia, nomear o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, nomear oficialmente o colégio de Comissários e ainda a Comissão Executiva do Banco Central Europeu, incluindo o presidente desta instituição.

