Sediado no Luxemburgo, o Banco Europeu de Investimento tem como objetivos melhorar o potencial da Europa em termos de emprego e crescimento, apoiar ações para atenuar as alterações climáticas e promover as políticas europeias fora das fronteiras da União.

Já no que diz respeito aos serviços, destacam-se três: os empréstimos, o financiamento misto e o aconselhamento. Basicamente, este banco levanta dinheiro nos mercados de capitais e empresta-o em condições favoráveis a projetos que apoiem os objetivos da União, sendo que cerca de 90% dos empréstimos são concedidos para investimentos dentro do bloco.

Sabe... Para que serve o Banco Europeu de Investimento?

O Banco Europeu de Investimento é ainda o acionista maioritário do Fundo Europeu de Investimento que financia Pequenas e Médias Empresas em toda a Europa. No caso do Fundo Europeu de Investimento, os principais produtos são capital de risco e microfinanciamento para PME, em especial empresas novas e inovadoras, garantias para instituições financeiras para cobrir empréstimos a PME e ainda a assistência aos países da UE e aos países em vias de adesão à UE para que desenvolvam os seus mercados de capital de risco.

