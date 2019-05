"Pra Europa não ir pelos ares, vota Mota Soares"

© LUSA

O ritmo é o habitual nas campanhas centristas, mas a imaginação parece mais fértil nesta corrida aos lugares de Bruxelas. Os jovens da Juventude Popular que acompanham a caravana do CDS vestem, como sempre, pólos e sweat-shirts do CDS, empunham as habituais bandeiras com as cores do partido e, marcam, invariavelmente ao som do bombo, a cadência das iniciativas de rua do candidato Nuno Melo.

Só que, para conquistar mais votos no próximo domingo, revelam particular talento para a composição das estrofes que integram o hino destas europeias. Desta vez, para não esquecer nenhum dos primeiros candidatos da lista, vociferam apelos ao voto, no mínimo, criativos. E se "Portugal é JP! Para Viana do Castelo, tudo a votar Nuno Melo" até se assemelha a um qualquer hino partidário, há outros momentos do repetido refrão que nem por isso.

Para defender que os votos no CDS também se destinam a eleger o ainda deputado Pedro Mota Soares, os jotinhas ameaçam com uma ida da Europa "pelos ares". Para lembrar que Raquel Vaz Pinto é a senhora que se segue na lista, a JP aconselha: "segue o teu instinto". Mas, nestas coisas dos partidos, o melhor está sempre para vir... é que para eleger Vasco Weinberg, quarto da lista, adaptam o ritmo e seguem em frente: "pra Europa não chocar com um iceberg, vota Vasco Weinberg"!!... É, no mínimo, coisa para dizer: "e esta, hein??"...