Quais os próximos países a aderir ao euro?

Bulgária, República Checa, Croácia, Hungria, Polónia, Roménia e Suécia. São estes os sete países que estão na calha para aderir ao euro, no entanto, ainda não reúnem as condições formais para que essa adesão se concretize.

Sabia Que... há sete países na calha para aderir ao Euro?

Até 2018, estes sete países - juridicamente obrigados a juntar-se à zona euro assim que reúnam as condições - não estavam em condições formais de aderir à moeda única. Isto porque não reuniam as condições dos chamados critérios de convergência que são publicados num relatório publicado pelo Banco Central Europeu.

Para entrar na zona euro, estes países precisam de cumprir critérios relacionados com a estabilidade dos preços, a solidez das finanças públicas, a estabilidade das taxas de câmbio e a convergência das taxas de juro de longo prazo.

Dinamarca e Reino Unido não estão nesta lista porque têm cláusulas que os isentam de adotar a moeda única.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia"faz parte do projeto da TSF A Hora da Europa, com o apoio do Parlamento Europeu.