Qual o significado da bandeira europeia?

São doze estrelas douradas e estão dispostas em círculo num fundo azul. É a bandeira da União Europeia, símbolo da identidade da Europa.

PUB

E não, as estrelas não têm nada que ver com os países da União Europeia, até porque são neste momento 28. As estrelas em círculo simbolizam os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa. Tradicionalmente, este número constitui um símbolo de perfeição, plenitude e unidade e, por isso, a bandeira mantém-se inalterada, independentemente dos alargamentos da UE.

Sabe... qual é o significado da bandeira europeia?

Recuamos a 1955 para perceber a história desta bandeira. À época, o Conselho da Europa, uma organização que defende os direitos humanos e promove a cultura europeia, escolheu esse símbolo para própria utilização. Nos anos seguintes, o Conselho da Europa incentivou as instituições europeias emergentes a adotarem esta mesma bandeira.

Em 1983, o Parlamento Europeu decidiu que a bandeira das Comunidades devia ser a que era usada pelo Conselho da Europa. Em 1985, foi adotada por todos os dirigentes como o emblema oficial das Comunidades Europeias que viriam a dar origem à União Europeia.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia"faz parte do projeto da TSF A Hora da Europa, com o apoio do Parlamento Europeu.