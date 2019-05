TSF Por 24 Maio, 2019 • 20:21 Partilhar este artigo Facebook

Já foram consideradas as Europeias mais importantes das últimas décadas. Este domingo, milhões de europeus vão às urnas escolher a configuração do próximo parlamento europeu mas, mais do que isso, vão determinar muito do futuro da Europa.

A TSF leva-lhe toda a informação sobre estas Eleições Europeias a partir do momento em que abrem as urnas em Portugal. A partir das oito da manhã, em tsf.pt pode acompanhar ao minuto a votação dos cabeças de lista, dos principais líderes políticos e ficar a saber como está a decorrer o ato eleitoral em todo o país, mas também no resto da Europa.

Acompanhe em tempo real o resultado das votações e compare com eleições anteriores

A partir das 19H, Judith Meneses e Sousa conduz uma emissão especial com tudo o que importa saber sobre estas eleições europeias e, a partir das 20H (quando encerram as urnas em Portugal), no site da TSF pode acompanhar em tempo real as projeções, a contagem dos votos, quem são os eurodeputados que vão ter assento em Estrasburgo e pesquisar os resultados por concelho ou por freguesia. Em tsf.pt pode ainda consultar em permanência as infografias que lhe dão a evolução das votações no resto da Europa, país a país e a comparação com os resultados de anos anteriores.

Informe-se quando, como e onde quiser

No computador, no telemóvel, no tablet, no relógio ou no dispositivo que quiser, acompanhe em direto (livestream) os discursos de vitória e de derrota dos vários partidos e acompanhe através dos repórteres que a TSF tem espalhados pelas várias sedes de campanha os bastidores desta noite eleitoral.

Os discursos dos vencedores e dos derrotados pode ser acompanhado em livestreaming em tsf.pt

E para compreender melhor estas Eleições Europeias, pode contar com a opinião dos comentadores do programa Bloco Central, Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes e com a análise de Paulo Baldaia, do editor de política da TSF, Anselmo Crespo e do editor de internacional, Ricardo Alexandre.

No rescaldo da noite eleitoral, fique ainda para ouvir uma edição especial do programa da TSF e da TVI24, Circulatura do Quadrado, com Pacheco Pereira, Lobo Xavier e Jorge Coelho, com moderação de Carlos Andrade.

Tudo o que se passa nestas eleições europeias passa na TSF e em tsf.pt.