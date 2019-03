Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, melhorar a segurança energética, reduzir custos a famílias e empresas, reduzir a pobreza energética e fomentar o crescimento e o emprego. São estes os objetivos que estão por detrás da meta definida na mais recente legislação europeia sobre eficiência energética e que visa alcançar, pelo menos, 32,5% de melhorias e de poupança em todo o bloco até 2030.

Sabia Que - UE com metas ambiciosas ao nível da eficiência energética

A legislação foi aprovada no verão passado e prevê que os Estados-membros façam poupanças de energia de 0,8% ao ano.

No dossiê da pobreza energética, o Parlamento Europeu fez ainda questão de marcar uma posição: os países devem ter em atenção a necessidade de atenuar a pobreza energética quando pensam nas políticas destinadas a realizar poupanças de energia. A justificação é de que os agregados familiares mais pobres vivem, regra geral, em casas pouco eficientes ao nível da energia, mas não dispõem de recursos que permitam melhorar essa eficiência.

Além disso, está prevista uma maior rigidez no que diz respeito à contagem e à faturação de energia para garantir que esteja baseada no consumo real dos consumidores e que até 2027 todos os contadores de energia possam ser lidos à distância.

Até outubro de 2020, estas medidas devem estar em prática nas legislações nacionais dos Estados-membros da União Europeia.

"Sabia que? Tudo o que precisa de saber sobre a União Europeia"faz parte do projeto da TSF A Hora da Europa, com o apoio do Parlamento Europeu.