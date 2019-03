UE e ONU querem mais mulheres nas forças armadas

Em 2015, as mulheres representavam pouco mais de 10 % do pessoal militar das forças armadas da NATO.

A maioria dos países da União Europeia (UE) tem políticas que proíbem ou limitam a participação das mulheres nas forças armadas.

Só 11 países da UE autorizam as mulheres a combater na linha da frente de um conflito. São eles a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a França, mas também a Alemanha, a Irlanda, a Lituânia, a Holanda, a Polónia, a Roménia e a Suécia.

Para ouvir: Saiba o que faz a UE e a ONU para que as mulheres tenham mais presença nas forças armadas

A União Europeia subscreveu a Resolução 1325 das Nações Unidas sobre as mulheres, a paz e a segurança que exige a participação de militares do sexo feminino na construção da paz. A Resolução pede também proteção de violações dos direitos humanos e promoção do acesso à justiça de forma a enfrentar a discriminação.

Atualmente, o objetivo de Bruxelas passa por associar as mulheres aos processos de decisão relacionados com a manutenção da paz e em aumentar a presença de mulheres nos mecanismos de tomada de decisão interna da União Europeia e em posições de gestão nestas missões em 40%.

Para isso a União Europeia pede aos Estados Membros que reforcem o número de mulheres em operações militares de manutenção de paz, se possível em posições dirigentes.

Os 28 devem também realizar campanhas nacionais de combate a estereótipos, de forma a promover uma carreira militar e policial como uma opção tanto para homens como para mulheres.

Os Estados Membros são também convidados a incluir nas forças armadas políticas favoráveis às mulheres.

