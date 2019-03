WEgate é o guia prático do empreendedorismo feminino na Europa

Apesar de as mulheres representarem mais de metade da população europeia apenas 34% trabalham por conta própria.

A União Europeia considera que ainda há falta de acesso à informação, à formação, ao financiamento, e a redes de apoio, para não falar das dificuldades em conciliar vida profissional e vida familiar.

É neste contexto que surge o WEgate , uma plataforma que oferece conselhos práticos sobre o que fazer para criar e manter uma empresa. Funciona como um portal para o empreendedorismo feminino na Europa que junta todas as informações e recursos necessários para criar e expandir uma empresa.

Para ouvir: Conheça o WEgate, o portal de apoio ao empreendedorismo no feminino

A plataforma dá dicas de como ter acesso a financiamento, a material para aprendizagem eletrónica, a oportunidades de estabelecer contactos e a informações sobre organizações locais de apoio em toda a Europa.

Há também a comunidade europeia de "Business Angels" , que ajuda as mulheres empresárias na procura de financiamento e uma rede europeia que, em representação de governos e instituições nacionais, promovem o empreendedorismo feminino.

Bruxelas criou ainda a Rede Europeia de Embaixadoras do Empreendedorismo Feminino, em que empresárias de sucesso partilham experiências e servem de inspiração junto de potenciais empreendedoras, com o objetivo de incentivar o crescimento do número de mulheres que gerem o seu próprio negócio.

