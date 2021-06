Conhecer para valorizar, o projeto educativo da Rota do Românico

08 Junho, 2021 • 18:00 Partilhar este artigo Facebook

Dar a conhecer de forma lúdica e pedagógica o património românico dos vales do Sousa, do Douro e do Tâmega, despertando o interesse para a sua valorização e preservação, são alguns dos objetivos do Serviço Educativo da Rota do Românico (RR).

Emília Machado, técnica daquele serviço, explica que a RR desenvolve um trabalho colaborativo com as escolas, que pretende de alguma forma ser um instrumento para a construção de projetos de educação patrimonial. A valorização do património assume um lugar de destaque neste projeto, assim como o envolvimento da comunidade. Realizamos atividades em diferentes contextos: educativo, cultural e social; e em diferentes ambientes: de monumento, de escola, de biblioteca ou nos Centros de Interpretação da Rota do Românico".

Emília Machado destaca o Projeto Pedagógico da RR, que tem um programa complementar ao currículo escolar. "Este Projeto Pedagógico é especialmente dirigido aos alunos do 4.º ano do 1.º ciclo, porque é aqui que abordam a formação da nossa nacionalidade. Tema diretamente relacionado com os monumentos de estilo românico. Todos os anos este projeto desenvolve atividades em seis turmas de estabelecimentos de ensino de cada um dos doze municípios que integram a RR. Esta atividade divide-se em dois momentos: da parte da manhã realiza-se em contexto sala de aula e da parte da tarde em contexto de monumento. Da parte da manhã, apresentamos o que é o património, o território da RR, as características dos monumentos, as tipologias, as personalidades ligadas à fundação da nossa nacionalidade e depois realizamos uma atividade que permite aos alunos conhecerem, através de um mapa, os monumentos românicos do concelho onde vivem. Da parte da tarde, fazemos uma visita a um desses monumentos e muitas vezes quando aqui chegam já reconhecem algumas características faladas na parte da manhã".

O Projeto Pedagógico também quer chegar às famílias e envolver toda a comunidade. "De alguma forma através destas atividades também queremos incentivar a conhecer o território da RR em contexto familiar. Começamos na escola para depois envolver a família e lançamos sempre o desafio de irem visitar os monumentos com os pais".

Emília Machado dá alguns exemplos de atividades desenvolvidas pelo Serviço Educativo da RR e que se destinam a diferentes públicos. "No pré-escolar temos a Hora do Conto, com a história 'Diogo e o mistério das sete pedras'. Contamos a história através de marionetas e como a história fala do desaparecimento de sete pedras desafiamos os meninos a formarem o que chamamos de monumento da sala, com recurso a carimbos que representam as pedras. Para o 1º ciclo temos, por exemplo, a atividade 'Vamos construir e decorar um monumento em cada passo!', temos maquetas dos monumentos e através do recorte, dobragem ou colagem montam um monumento em 3D. Para os mais crescidos uma das atividades mais requisitadas é 'Que confusão de R"s?!', aqui o objetivo é distinguir a arte Romana da arte Românica. No secundário temos 'Fotografar o património!', 'Observar e registar o património! ", entre outras. Para os professores organizamos visitas orientadas".

A Rota do Românico disponibiliza um conjunto de materiais didáticos que estabelecem uma ponte na preparação e desenvolvimento das diversas atividades."Temos desde cadernos de atividades, jogos de tabuleiro, um guia juvenil, mapas, passaportes, há muitos materiais e recursos que usamos nas nossas atividades e que também podem ser adquiridos nos Centros de Interpretação de Lousada e de Penafiel ou no sítio site da RR".

A somar a este programa de atividades, o Serviço Educativo da RR dinamiza o concurso escolar Tradições Populares na Rota do Românico e o programa Férias na Rota, uma proposta para ocupar o tempo nas interrupções letivas. Também organiza festas de aniversário no Centro de Interpretação do Românico, em Lousada, e no Centro de Informação da RR de Paredes.

A Rota do Românico reúne 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende).