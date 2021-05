Rota do Românico - Uma experiência fundada na História

24 Maio, 2021 • 11:26 Partilhar este artigo Facebook

Conhecer as origens de Portugal, a história e as estórias, numa "visita" pelas Igrejas, mosteiros, capelas, castelos, pontes, património que faz parte da identidade do país. Com cerca de seis dezenas de monumentos distribuídos por doze municípios dos Vales do Sousa, Douro e Tâmega, a Rota do Românico permite conhecer as dinâmicas sociais e culturais que marcaram a idade média.

Ao longo do próximo mês, vamos desvendar segredos e lendas, olhar em pormenor para alguns destes monumentos, calcar trilhos seculares, partilhar tradições e costumes ancestrais.



A Rota do Românico atravessa os concelhos de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende.

Até final de junho vamos conhecer a Rota do Românico. Uma viagem que "terminará" no dia 22 de junho com uma meda redonda, onde não só iremos perceber qual a importância do turismo cultural nos doze municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega, como conhecer algumas histórias vivas deste património.

Pode seguir a Rota do Românico na antena da TSF, todas as segundas e quartas-feiras, às 17h45. Ao sábado pode ler na edição em papel do Dinheiro Vivo.