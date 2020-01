2020 traz uma das melhores chuva de meteoros do ano. É já esta noite

© Pixabay

O início do ano de 2020 traz a primeira chuva de meteoros da década. O fenómeno natural é conhecido como Quadrantids e vai começar na noite desta sexta-feira, terminando nas primeiras horas de sábado.

Dhara Patel, astrónomo do Royal Observatory Greenwich, revelou à Press Association que esta chuva tem até "120 meteoros por hora" e é considerada uma das melhores do ano. "O pico dura apenas algumas horas em comparação com muitas outras chuvas de meteoros que podem durar alguns dias", acrescentou.

Os especialistas explicam que a visualização dos meteoros dependem do estado do céu e a NASA aconselha aos mais curiosos que, logo após a meia-noite, se deitem de costas, com os pés apontados para nordeste e olhem para o céu. Os olhos vão adaptar-se rápido e será possível ver o fenómeno nas melhores condições.

Será mais fácil ver o fenómeno em áreas abertas, escuras e fora das cidades. O que será visível são os pequenos detritos que resultam da fragmentação do asteroide, sendo que os Quadrantids têm origem num extinto batizado como 2003 EH1.