2022 em imagens: um ano "fora deste mundo" que "ficará nos livros de história" da NASA

Por Carolina Quaresma 30 Dez, 2022 • 06:13

A NASA descreve 2022 como "um dos anos mais realizados em todas as missões". 2023 é agora aguardado com "ansiedade".

2022 vai ficar guardado nos livros de História da NASA. Entre as inúmeras missões e explorações do desconhecido, foi dado o primeiro passo para o regresso da Humanidade à Lua. Com o lançamento da missão Artemis I, a cápsula Orion esteve 25 dias no espaço, percorreu mais de dois milhões de quilómetros à volta da Lua e regressou à Terra a 11 de dezembro.

Além do sucesso da Artemis I, a cápsula Orion quebrou um recorde histórico. Ao atingir 423 mil quilómetros - a sua distância máxima da Terra durante a missão -, ultrapassou o recorde de Apollo 13. Foi o ponto mais distante que uma nave espacial concebida para transportar humanos até ao espaço conseguiu alcançar até agora.

Em destaque esteve também o telescópio James Webb. Estávamos em julho quando foram desvendadas as primeiras fotografias a cores captadas por aquele telescópio, fotografias essas que mostravam os primórdios do Universo.

Uns meses mais tarde, em outubro, o James Webb captou uma nova imagem dos Pilares da Criação. Uma paisagem descrita pela NASA como "luxuriante e altamente detalhada".

Bem-sucedida foi ainda a missão DART, com a sonda da NASA a colidir com o asteroide Dimorphos, naquele que foi primeiro teste da humanidade para defender a Terra de futuros objetos espaciais.

Muitas foram também as missões em Marte com o robô Perseverance a tentar recolher sinais de vida no planeta vermelho.

"Não há dúvida de que 2022 foi fora deste mundo. Desde a explosão histórica da missão ​​​​​​​Artemis I, passando pelas imagens revolucionárias do Telescópio Espacial James Webb da NASA, até à demonstração inovadora da tecnologia LOFTID, o sucesso esmagador da missão DART, o incrível progresso nos nossos programas aeronáuticos e o crescimento de parcerias comerciais e internacionais, 2022 ficará nos livros de história como um dos anos mais realizados em todas as missões da NASA", disse o administrador da NASA Bill Nelson, em comunicado.

Agora, 2023 é aguardado com "ansiedade". Os cientistas esperam "um ano com mais descobertas espantosas do telescópio Webb, missões climáticas que nos dirão mais sobre como a nossa Terra está a mudar, ciência contínua na Estação Espacial Internacional, desenvolvimentos aeronáuticos inovadores com os aviões experimentais X-59 e X-57, e a seleção dos primeiros astronautas para o regresso à Lua após mais de 50 anos".