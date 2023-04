À conquista de Júpiter com contributo português. ESA lança missão para estudar luas geladas

Por Carolina Quaresma com Guilherme de Sousa 13 Abril, 2023 • 06:52 Partilhar este artigo Facebook

A Agência Espacial Europeia (ESA) lança, esta quinta-feira, a missão Juice (Jupiter Icy Moons Explorer) para estudar as luas geladas de Júpiter. O lançamento está previsto para as 13h15 (hora portuguesa), a partir do Centro Espacial de Kourou, no território ultramarino da Guiana Francesa.

Prevê-se que o satélite chegue a Júpiter apenas em 2031, daqui a oito anos. A missão da ESA tem como objetivos principais observar das luas do planeta - Ganimedes, Calisto e Europa -, explorar do "ambiente complexo" do planeta e procurar sinais de vida em Júpiter.

"A missão Juice estudará os reservatórios oceânicos ocultos de Júpiter, mapeará as suas conchas geladas e investigará os seus interiores. Embora os seus oceanos sejam de interesse fundamental para a Juice, cada lua também é individualmente interessante: Calisto representa o mundo antigo do sistema de Júpiter primitivo, Europa parece ter uma superfície mais jovem e ativa que libera água para o espaço e Ganimedes, a maior lua no sistema solar, é verdadeiramente única", explica a ESA.

O planeta Júpiter tem "um ambiente espacial extremamente complexo, com a atmosfera do planeta, o magnetismo, as luas e os anéis de poeira a interagirem uns com os outros".

"Ao caracterizar e explorar a forma como todos estes componentes funcionam juntos, a Juice ajudará a entender não apenas como são os sistemas gigantes gasosos, mas também como os lugares habitáveis podem surgir em sistemas semelhantes a Júpiter", indica ainda Agência Espacial Europeia.

Juice, uma missão com presença portuguesa

O presidente da Agência Espacial Portuguesa está na Guiana Francesa e vai assistir ao lançamento. Em declarações à TSF, Ricardo Conde revela detalhes desta "missão científica".

"Esta é uma missão científica e que, no final, vai tentar responder se, de facto, no nosso sistema solar haverá vida, porque isto é uma missão à procura de assinaturas para o indício de vida naqueles que são os chamados "icy moons", as luas de Júpiter. É uma missão que convoca os 22 países que compõem a ESA, Portugal está lá presente através de algumas empresas, neste momento, sete empresas que desenvolvem também capacidades tecnológicas para compor o que é esta missão", explica Ricardo Conde.

O presidente da Portugal Space sublinha ainda o trabalho das empresas portuguesas e o contributo do nosso país para esta missão, uma das maiores dos últimos anos por parte da ESA.

"Portugal participa com sete empresas que desenvolvem desde a proteção térmica, o apontamento para sistemas de antenas ou o monitor de radiação. Nós temos um valor global sensivelmente na ordem dos 5,4 milhões de euros e é este volume que faz com que Portugal também tenha presença nesta missão", adianta.

O satélite Juice terá como diretor de voo Bruno Sousa. O português está há mais de 20 anos na ESA e seguirá todos os passos da missão, a partir da Alemanha, tal como revela Ricardo Conde

"O Bruno é uma pessoa que está há muito tempo na ESA e que está na parte de controlo de missão. Ele é responsável por várias outras missões, não só por esta, e, agora, o Bruno vai estar ocupado durante 12 anos, que é o tempo de vida da missão. A partir do momento que há o lançamento há toda uma fase em que este equipamento vai ser injetado numa órbita e, depois, faz toda uma viagem interplanetária", acrescenta.

Assim que chegar ao planeta, daqui a oito anos, em 2031, a missão Juice passará três anos e meio no sistema de Júpiter, sendo que, na fase final da sua exploração, entrará em órbita em torno da maior Lua, Ganimedes.

Espera-se que a missão da ESA, que custou cerca de 1,6 mil milhões de euros e teve a colaboração das agências espaciais norte-americana (NASA), japonesa (JAXA) e israelita (ISA) em termos de instrumentação e 'hardware', termine em setembro de 2035.

O satélite inclui componentes fabricados pelas empresas portuguesas Efacec, LusoSpace, Active Space Technologies, Deimos Engenharia e FHP - Frezite High Performance.

Os primeiros dados científicos são expectáveis em 2032.

Júpiter é 11 vezes maior do que a Terra. Ganimedes é maior das luas do sistema solar e tem um grande oceano sob a sua superfície.