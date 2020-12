A Covid-19 (e as receitas) dominaram as nossas buscas em 2020, diz a Google

© AFP

A gigante das pesquisas online acaba de revelar quais foram, em Portugal, os termos mais populares durante todo o ano de 2020. E claro, o vírus infetou também este cantinho das nossas vidas. Assim, entre as novas tendências detetadas nas nossas buscas mais generalistas em 2020 estão termos como: "coronavírus Portugal", "escola virtual", "coronavírus", "segurança social direta", "classroom", "DGS" e "zoom".

De resto, neste top 10 só dois termos não estão relacionados com a pandemia. As "eleições na América" e "Pedro Lima".

O ator que morreu em junho é também quem encabeça a categoria chamada "falecimentos". Estão por lá também o basquetebolista Kobe Bryan e Maradona, entre outros.

No desporto, nada fez a internet vibrar mais do que a tentativa de contratação de Cavani para o Benfica. Um pódio, no desporto, que o uruguaio partilha com Bruno Fernandes. Ora, são precisamente estes dois futebolistas quem mais se destaca nas categorias de personalidades nacionais e internacionais.

Campeões de buscas em 2020

Um ano em que a COVID foi tão omnipresente que até tem uma categoria só para si, neste revisitar de tendências com que a Google fecha todos os anos. Confinados em casa, procuramos como nunca novas receitas culinárias: pão, scones e panquecas compõem o pódio dessa categoria.

Um exagero pouco recomendável de hidratos de carbono que se destaca também na categoria em que perguntámos ao Google como fazer isto e aquilo: no topo ficou o pão. Depois, como é que se fazem máscaras e no terceiro lugar como fazer desinfetante caseiro.

Também a dúvida de Rui Rio, de como funciona a app StayAway Covid, foi outra das questões que os portugueses levaram até ao motor de buscas da Google.

Portugueses que no Top-10 questionaram o Google sobre como funciona o layoff, como pôr a máscara na cara e como cozer polvo.

Resta esperar que para o ano a liderar esta tabela estejaa a pergunta: como perder peso?

Fique com as todas as tabelas.

Geral:

Coronavírus Portugal

Escola Virtual

Coronavírus

Eleições nos Estados Unidos

Pedro Lima

Segurança Social Direta

Classroom

DGS

Zoom

Liga NOS

Nomes Nacionais

Bruno Fernandes

Anna Westerlund

Raquel Tavares

Liliana Campos

João Almeida

Patricia Piloto

Catarina Gouveia

Pedro Barroso

Dolores Aveiro

Bruno Nogueira

Nomes internacionais:

Cavani

Donald Trump

Joe Biden

Kim Jong Un

Isabel dos Santos

Boris Johnson

Kamala Harris

Adele

Otamendi

Kanye West

Falecidos

Pedro Lima

Kobe Bryant

Diego Maradona

Mota Jr

Filipe Duarte

Naya Rivera

Valentina

Chadwick Boseman

Sean Connery

Bruno Cande

Covid

Coronavírus Portugal

Coronavírus

Dicas coronavirus

Estado de emergência

Prevenção COVID-19

Casos COVID-19 hoje

Concelhos de risco

Coronavirus sintomas

STAYAWAY COVID

Casos COVID-19 portugal

Programas/Séries/Filmes :

Big Brother

Milagre na Cela 7

365 DNI

White Lines

Elite

Vis a Vis

Outer Banks

A Máscara

The Witcher

Emily in Paris

Futebol

Liga NOS

Cavani

Bruno Fernandes

Otamendi

Vertonghen

Darwin Nunez

Bruno Lage

Ruben Amorim

Diogo Jota

Ruben Dias

Receitas

Receita de pão

Receita de panquecas

Receita de scones

Receita de folar páscoa

Receita de bolo de iogurte

Receita de pizza

Receita de brownie

Receita de aletria

Receita de bolo de cenoura

Receita de baba de camelo

O que:

O que significa estado de emergência portugal

O que é mitigação

O que é calamidade pública

O que é coronavirus

O que é estado de contigência

O que é homofóbico

O que fazer na quarentena

O que é legionella

O que é eutanásia

O que é creme de leite

Como:

Como fazer pão

Como fazer máscaras

Como fazer desinfectante caseiro

Como fazer fermento de padeiro

Como funciona stayaway covid

Como validar facturas

Como fazer massa de pizza

Como funciona lay off

Como colocar máscara

Como cozer polvo