As futuras raparigas cientistas

O dia internacional das raparigas na ciência celebra-se todos os anos no dia 11 de fevereiro.

A Ciência Viva, que no passado mostrou algumas das mais relevantes mulheres a trabalhar na ciência, em Portugal, decidiu este ano ir às raízes.

Ou seja, às jovens raparigas que estão a dar os primeiros passos num caminho da ciência.

E quando falamos de jovens, estamos a falar até meninas de 8 anos, que já ensaiam os primeiros robôs.

Marta Pepê, fez 10 anos em janeiro, frequenta o 4º ano no centro Educativo Alice Nabeiro, em Campo Maior.

Fala, com orgulho, do robô que ajudou a criar e que cumpre a missão de ajudar as pessoas.

Ao lado da Marta Pepê, estava a Maria Inês Pinto de 13 anos.

Também quer ajudar a melhorar o mundo, mas no caso dela, pela via da medicina, e concretamente da pediatria.

Em Lagos, Ye Jinghao é uma estudante chinesa, apaixonada por física.

Chegou a Portugal, há 3 anos, participou nas olímpiadas da física, e recorda-se de, ainda na China onde nasceu, viver rodeada de montanhas e tentar perceber como funcionava o mundo.

Ela frequenta o 12º ano e admite que a física é abstrata, mas ajuda-nos a perceber como funciona tudo.

Clara Mestre, tem 17 anos, e frequenta o 12º ano, na escola secundária da Ramada, em Odivelas.

Está na ciência desde sempre, apesar de um susto inesperado. Gostava de astronomia, mas assustou-se com a trovoada, numa visita ao planetário.

Por isso, mudou para outras ciências, e não esconde que quer estudar e trabalhar no estrangeiro, mesmo que não seja já.

A ciência é uma porta para as mulheres estarem em lugar de destaque na sociedade.

A iniciativa da Ciência Viva, consiste em juntar, num livro, retratos de 115 jovens raparigas dos 8 aos 27 anos, que mostram vontade de trabalhar em ciência.

Rosalia Vargas, a diretora da Ciência Viva, diz que elas são inspiradoras para as outras, mais novas.

O livro, tem uma configuração especial. Os retratos de todas as raparigas fazem lembrar as fotos instantâneas Polaroid, e na capa a fotografia é substituída por um espelho.

Como que a dizer "És tu, a próxima cientista".

O livro Raparigas na Ciência, vai ser apresentado, esta sexta-feira, no pavilhão do Conhecimento em Lisboa, com as 115 jovens, presentes num debate.