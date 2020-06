© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 03 Junho, 2020 • 14:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A marca é uma das que mais vende em todo o mundo, muito por culpa do mercado chinês, bem entendido, mas ultimamente tem procurado cimentar a sua posição na Europa. Em Portugal, a aventura da Oppo começou com o A9 e A91, e agora tornou-se mais séria com o Find X2 Lite.

Trata-se de um equipamento que compete no campeonato dos telefones abaixo dos 500 euros, e por esse preço é uma proposta bem interessante, por várias razões.

Em breve vai ser analisado mais a fundo por aqui, no Mundo Digital.