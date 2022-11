À quarta é de vez. NASA lança foguetão SLS para missão não tripulada à Lua

Por Carolina Rico 16 Novembro, 2022 • 06:45 Partilhar este artigo Facebook

A NASA lançou esta quarta-feira com sucesso o foguetão Space Launch System (SLS) para a missão não tripulada à Lua Artemis I, após quatro lançamentos sucessivamente adiados devido a problemas técnicos ou condições meteorológicas adversas.

O SLS é o foguetão mais potente da agência espacial norte-americana desde o Saturno V, que levou astronautas norte-americanos à Lua, entre 1969 e 1972.

We are going.



For the first time, the @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion fly together. #Artemis I begins a new chapter in human lunar exploration. pic.twitter.com/vmC64Qgft9 - NASA (@NASA) November 16, 2022

Esta é uma missão não tripulada e vai durar 26 dias. Caso o primeiro voo de teste corra bem, astronautas poderão viajar a bordo deste foguetão numa próxima missão para levar astronautas para a órbita lunar em 2024 e até à Lua em 2025.

O Estados Unidos querem regressar à superfície da Lua um ano depois do previsto, colocando no solo lunar a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro.

Notícia em atualização