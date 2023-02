Após 50 mil anos, "cometa verde" volta a passar pela Terra

© Foto de Nima Sarram na Unsplash

Por Carolina Quaresma 01 Fevereiro, 2023 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cinquenta mil anos depois, um "cometa verde" vai voltar a passar perto do planeta Terra. O cometa 2022 E3 (ZTF) foi descoberto em março do ano passado, pela câmara de campo amplo Zwicky Transient Facility no Observatório Palomar, na Califórnia.

"O cometa tem uma longa órbita que passa pelos confins do sistema solar. Ele estará mais próximo da Terra a 1 de fevereiro, a uma distância de cerca de 42 milhões de quilómetros. Nas semanas que antecedem a sua maior aproximação, pode ser visível a olho nu ou com binóculos", explica a Sociedade Planetária.

Este "cometa verde" será visível no Hemisfério Norte através de um telescópio, "mas à medida que se aproxima da Terra, espera-se que fique mais brilhante e mais fácil de observar".

A cor verde nos cometas não é invulgar. Segundo a BBC, é o resultado "da quebra de uma molécula reativa chamada dicarbono", ou seja, "dois átomos de carbono unidos por uma ligação dupla".

Para observar este cometa, a Sociedade Planetária aconselha a "olhar para os céus na direção Norte logo após o pôr do sol".

"Sem um telescópio, o Cometa 2022 E3 (ZTF) provavelmente parecerá uma mancha esverdeada fraca no céu, em vez de um objeto brilhante, e provavelmente não terá a cauda dramática e visível que vimos no Cometa NEOWISE em 2020. Mas vale a pena conferir este cometa em particular, porque leva cerca de 50.000 anos para orbitar o Sol, então a oportunidade de o ver só acontecerá uma vez na vida", acrescenta.

À BBC, o diretor executivo da Sociedade Real de Astronomia afirma que será difícil ver o cometa a olho nu. No entanto, longe da poluição luminosa, em céus escuros e com a ajuda de uns binóculos, "será possível encontrá-lo".