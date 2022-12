Adeus, Insight. Sonda da NASA deixa de responder às comunicações da Terra

© NASA/JPL-Caltech

A sonda InSight da agência espacial norte-americana NASA deixou de responder às comunicações da Terra. As capacidades do módulo têm vindo a diminuir há vários meses devido à poeira que se deposita nos seus painéis solares, o que significa que poderá ter chegado ao fim das suas operações.

A NASA vai declarar o fim da missão quando a InSight não responder a duas tentativas de comunicação consecutivas, mas só se a causa da falha de comunicação for a própria sonda. Quando isso acontecer, a Rede Espacial Profunda da NASA vai permanecer à escuta durante um período de tempo apenas por precaução.

"A minha energia está muito baixa, então esta pode ser a última imagem que posso enviar. Mas não se preocupem comigo: o meu tempo aqui foi produtivo e sereno. Se eu puder continuar a falar com minha equipa de missão, eu continuarei - mas vou encerrar em breve. Obrigado por ficarem comigo", escreveram os engenheiros da NASA no Twitter.

Depois de uma viagem de seis meses e meio, a InSight pousou a 26 de novembro de 2018 na região de Elysium Planitia, em Marte, com o objetivo de explorar o interior profundo do planeta vermelho.

Nos últimos quatro anos, os dados recolhidos pela sonda forneceram detalhes sobre a crosta, o manto e o núcleo de Marte, incluindo a atividade sísmica deste planeta, o que levou ao registo de mais de 1100 "marsquakes".

Um dos últimos abalos detetados em Marte pela InSight aconteceu a 24 de dezembro de 2021, mas a causa do sismo só foi desvendada recentemente: a colisão de um meteoro, que provocou uma cratera de aproximadamente 150 metros de diâmetro e 21 metros de profundidade.

No primeiro ano de missão em Marte, a sonda InSight registou vinte sismos e descobriu pistas que indicam que há reservas de água no subsolo do planeta vermelho.

No dia 19 de dezembro de 2018 esta sonda instalou com sucesso um sismógrafo. Foi o primeiro instrumento científico a ser colocado diretamente na superfície de Marte.

A InSight foi a segunda missão robotizada da NASA em Marte depois da Curiosity, a explorar a superfície do planeta desde 2012.