Tópicos chave Os descontos que mais chamaram a atenção

Os descontos Prime Days da Amazon representam o dia em que a gigante do retalho online mais vende. O volume de vendas ultrapassa mesmo a Black Friday. Nos Estados Unidos, alguns rivais da Amazon viram-se forçados em lançar já alguns descontos que apenas tinham previsto para o final de novembro.

É esta quarta-feira que decorre o segundo (e último) dia da iniciativa Prime Days, que este ano foi adiada de julho para outubro devido à pandemia. O que a Amazon oferece são descontos em milhares de artigos, mas sempre à boleia do seu pacote de serviços Prime.

O Amazon Prime inclui um serviço de streaming de vídeo, outro de música e também entregas urgentes gratuitas, entre outras coisas. No entanto, e para Portugal, nem todas essas propostas estão incluídas. Assim, a boa notícia é que o primeiro mês é gratuito e após se aceder aos descontos que estão a decorrer, a subscrição pode ser cancelada gratuitamente. Aqui está tudo explicado.

Os descontos que mais chamaram a atenção

Quanto aos descontos que estão disponíveis (até às 23h, hora de Portugal continental) há propostas interessantes em todas as áreas, desde a tecnologia até ao bem-estar, dos telemóveis ao mobiliário. Telemóveis com descontos superiores a 300 euros, vídeo-porteiros a metade do preço, smartwatches a um preço nunca visto, etc. No vídeo acima estão várias sugestões.