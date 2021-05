© Direitos Reservados / Amazon

Até agora, ao contrário do que acontecia em Espanha, os utilizadores portugueses do serviço Amazon Prime não tinham acesso à entrega de encomendas de forma gratuita a menos que o valor total da encomenda fosse superior a 29 euros.

Foi isso que mudou.

Agora, um utilizador português que tenha o Amazon Prime ativo pode, independentemente do preço, comprar um produto, por exemplo, uma embalagem de gel de banho e pedir para a entrega ser feita no dia seguinte. Ou seja, até aí há ganhos. Não só deixa de haver um limite mínimo para as entregas gratuitas, como a entrega é mais rápida, promete a Amazon.

Trata-se de um serviço que mudou tudo nos Estados Unidos no campo da distribuição e que nos países da Europa onde está a funcionar está a ter o mesmo efeito.

Note-se que continuam a existir possibilidades ligadas às entregas de encomendas, que apesar desta alteração, continuam não estão a funcionar por cá. É o caso da entrega no próprio dia, mas aí é importante sublinhar que esse serviço só está disponível nas áreas metropolitanas de Madrid e Barcelona, e não em toda a Espanha.

No entanto, e apesar de ainda não estar tudo disponível por cá, este é claramente o passo que torna a subscrição do Amazon Prime muito mais interessante para quem vive em Portugal.

A partir deste momento, através de uma subscrição Amazon Prime, e por 4 euros/mês ou 36 euros/ano, passa-se a ter acesso ao Prime Video (um concorrente do Netflix), o Prime Music (um concorrente do Spotify), ao Amazon Photos (um concorrente do Google Photos) e ainda a estas entregas gratuitas e rápidas independentemente do valor da encomenda.