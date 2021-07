© Amazon / Direitos Reservados

As Echo e as Echo Dot são dois dos produtos mais apetecíveis da Amazon. Incluem tecnologia Alexa e são uma forma barata, e de grande qualidade, de se entrar no mundo das casas inteligentes e dos assistentes pessoais.

Basta falar para a coluna (ou para outros dispositivos com a mesma tecnologia) e o equipamento reage às ordens.

No entanto, até agora, para comprar estes dispositivos da Amazon quem vive em Portugal tinha de percorrer um pequeno calvário.

Foi isso que acabou. Ou melhor, foi isso que deixou de acontecer, mas apenas nas colunas Echo, uma vez que os Echo Show (ecrãs inteligentes) ou os FireTV Sticks (para ligar à TV) ainda não se enviam para cá.

Veja no vídeo acima como tudo funciona. Mais simples, não há.