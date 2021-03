Amazon muda ícone da app após comparações com bigode de Hitler

O polémico ícone da Amazon, à esquerda, e o novo, à direita © DR

Por Cátia Carmo 02 Março, 2021 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Amazon atualizou, discretamente, o ícone da sua aplicação em janeiro, que passou a ter uma fita azul semelhante ao estilo de bigode conhecido como "escova de dentes" e que foi popularizado por personalidades como Charlie Chaplin e Adolf Hitler. A infeliz semelhança gerou várias críticas à empresa que, depois deste feedback, alterou o ícone.

"A Amazon está sempre a explorar novas maneiras de encantar os clientes. Projetámos o novo ícone para despertar emoção e alegria quando os clientes iniciam a jornada de compras no telefone, assim como fazem quando veem as nossas caixas à porta de casa", explicou um porta-voz da Amazon ao The Verge.

A solução encontrada pela Amazon foi alterar o design do adesivo azul do ícone, que deixou de ter o estilo do controverso bigote para passar a ter o aspeto de um pedaço de fita dobrada com dois tons de azul, fazendo alusão à alegria que os clientes sentem quando rasgam os pacotes das compras que fazem na plataforma.

Este novo ícone está a receber um feedback bem mais positivo, com a fita azul do ícone a fazer lembrar Aang, o protagonista da série de animação "Avatar: The Last Airbender".