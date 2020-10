© Direitos Reservados

Foi a pandemia que obrigou a Amazon a adiar os seus descontos relativos aos Prime Days. Normalmente decorrem em julho, mas este ano foram atrasados para outubro, mais concretamente, para hoje e amanhã. Há centenas de descontos por onde escolher (e por onde se perder). E não é difícil encontrar ofertas acima dos 50% de desconto.

É mais uma "tradição" que até há uns anos não existia e que só a internet tornou possível.

As promoções vão desde a tecnologia até ao lar, passam pela roupa, até ao brinquedos para crianças. Há que sublinhar, no entanto, que para se ter acesso a estes saldos, tem que ser subscritor do serviço Amazon Prime. O primeiro mês é gratuito. Aqui explicamos tudo.

Quanto aos descontos propriamente ditos, relativos aos Prime Days, encontra todas as recomendações e links no vídeo acima.