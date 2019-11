"América e Europa devem trabalhar juntas" na regulação tecnológica

© Web Summit

Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico e fundador do Institute for Global Change, defende que a regulação da tecnologia é uma área "na qual a América e a Europa devem trabalhar juntas", sobretudo, à medida que a China cresce.

Tony Blair, do Instituto para a Mudança Global (Institute for Global Change) esteve esta manhã no palco principal da Web Summit com o político americano Ro Khanna e com a jornalista da CNN Hadas Gold para discutir como é que se podem criar políticas públicas que assegurem que o desenvolvimento tecnológico chega a toda a gente e não aumenta o fosso entre os mais ricos e os mais pobres.

Blair acredita que é fundamental juntar os agentes de mudança com os agentes responsáveis pela regulação, para não deixar ninguém de parte. O antigo primeiro-ministro britânico quer "que os fazedores de política/ regulação e os fazedores de mudança" se juntem para mitigar os "efeitos adversos" da tecnologia.

O antigo governante acredita que muitos políticos querem fazer o mais correto, mas não têm conhecimento do impacto da tecnologia: "Eu acredito que os políticos estão certos nos instintos."

Blair lembra que há um grande desafio em regular empresas tecnológicas, porque "estas empresas têm utilidade pública, mas não se quer regular com se regulava empresas de utilidade pública como se fazia antigamente". No mesmo plano, Tony Blair sublinhou o risco de "que todo o debate sobre tecnologia se torne num debate sobre big tech".

Noutro plano, o antigo governante sublinhou que o estado atual da política ocidental é "depressivo", como se houvesse "uma competição para perceber qual é o político mais louco"

"Acho que já ganhámos esse concurso", atirou.

Tony Blair adiantou que "vai votar nos trabalhistas" nas eleições britânicas, apesar de não se identificar totalmente com as decisões do partido e, nomeadamente, do líder Jeremy Corbyn.