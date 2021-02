Amo rochas. Que história é que elas contam? Veja as novas imagens do Perseverance em Marte

Por TSF 19 Fevereiro, 2021 • 19:01 Partilhar este artigo Facebook

A NASA divulgou esta sexta-feira novas imagens da chegada do Perseverance a Marte. O robô, equipado com câmaras de alta qualidade, aterrou em solo marciano na quinta-feira às 20h48, após sete meses de viagem.

Numa primeira imagem, divulgada pela NASA através do Twitter, é possível ver os cabos que apararam a "queda" do Peserverance em solo marciano. "Esta é uma foto da câmara do meu 'jetpack' pouco antes das minhas rodas tocarem no solo", lê-se na descrição do tweet.

Noutra imagem, o Perseverance capta o horizonte onde irá trabalhar. O robô vai procurar vestígios de vida no solo da cratera Jezero.

Por fim, noutra imagem, é possível ver uma das rodas do Perseverance. "Amo rochas. Olhem para estas bem aqui ao lado da minha roda. São vulcânicas ou sedimentares? Que história é que elas contam? Mal posso esperar para investigar", refere o tweet.

O Peseverance é a mais recente missão da NASA para recolha de amostras e analisar Marte. O robô aterrou no planeta vermelho após completar com sucesso mais de 30 requisitos.

O jornalista Rui Tukayana fez um resumo da chega do robô Peserverance a Marte. Ouça aqui a reportagem. 00:00 00:00

As operações estiveram a ser coordenadas a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em La Cañada Flintridge, na Califórnia, EUA.