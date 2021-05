© Direitos Reservados / Amazon

Por Rui Tukayana 23 Maio, 2021 • 16:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São vários, as propostas incluídas no pacote Amazon Prime. Por exemplo, quem aderir, passa a ter acesso ao Amazon Família. Um benefício que na prática se traduz em descontos em produtos relacionados com bebés, desde as fraldas, até às cadeirinhas e tudo pelo meio.

Mas há mais vantagens. A mais recente a chegar a Portugal (e aquela que de facto tornou a adesão muito sedutora) é a entrega gratuita e em 48 horas de centenas de milhares de produtos. Outro benefício anunciado pela Amazon é a garantia de que, se o cliente comprar algo em período pré-venda (ou seja, antes do dia de lançamento oficial) a entrega é feita precisamente no dia da disponibilização oficial.

Outros serviços incluídos no Amazon Prime fazem concorrência a plataformas online de streaming de filmes e séries. É o caso do do Prime Video.

Também há um concorrente do Spotify, o Amazon Music e ainda uma alternativa a Google Photos que dentro de poucos dias vai passar a ser pago: é o Amazon Photos.

Ora, foram todas as propostas incluídas no Amazon Prime que estiveram em análise e são detalhadas no vídeo acima. É, no entanto, uma análise que pode ser resumida a poucas frases: Por 4 euros por mês é difícil pedir melhor. A subscrição do Amazon Prime é um excelente negócio para quem está em Portugal e faz compras online.