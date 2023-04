Análise ao fantástico Xiaomi 13

O Xiaomi 13 é demasiado parecido com os mais recentes iPhones

Trata-se de um equipamento que desde logo se destaca pelo aspeto. Principalmente a parte de trás, que é um verdadeiro espelho. Pena é que o acabamento o transforme num impressionante ímane de dedadas.

Além disso, é demasiado parecido com os mais recentes iPhones. Seja como for, isso não espanta uma vez que a Xiaomi nunca teve medo de copiar uma boa ideia.

Já a qualidade de construção, essa sim, continua a espantar. Já lá vão os tempos em que a marca chinesa só sabia fazer smartphones baratos. Basta pegar no Xiaomi 13 para perceber que foi desenhado com muito cuidado.

Quanto ao desempenho, aqui está outro ponto muito a favor deste equipamento. Ele tem o Snapdragon 8 Gen 2, o melhor processador da Qualcomm, que não só é rápido como faz uma boa gestão da bateria.

Feitas as contas, o ano ainda não vai a meio e é já certo que está aqui uma das propostas mais interessantes para 2023.

Não é no entanto um equipamento isento de falhas. Os pontos negativos saltam à vista, por exemplo, ao nível do software, mas também no campo das fotos há ali uns detalhes que deixam a desejar. Isto para não falar do preço.

São esses problemas e também muita coisa boa que não abordei aqui neste texto, que pode ficar a saber na análise, em vídeo, que encontra ali em cima.