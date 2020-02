O novíssimo Galaxy A71 da Samsung é um telefone apontado à prateleira de cima da gama média.

O Galaxy A71 e o Galaxy A51 são os dois equipamentos com que a Samsung se atira à gama média. São irmãos, lançados ao mesmo tempo, mas nem por isso são gémeos. O mais caro é uma máquina bem diferente, para melhor. Fique a conhecer todos os argumentos no vídeo abaixo.

CINCO CARACTERÍSTICAS EXCELENTES

- o desempenho do A71 é muito melhor que o do seu irmão menos capaz. Boa parte da culpa é do processador Snapdragon 730 da Qualcomm

- as fotos tiradas com o sensor principal rivalizam com as de outros telemóveis, daqueles que custam mais do que €500

- o ecrã AMOLED é enorme e brilhante

- a bateria é gigante (4500mAH) e autonomia vai bem acima de um dia de uso normal. Para além disso, suporta carregamento rápido a 25W

- a qualidade de construção

PENA É QUE...

- não suporte ligações 5G

- não seja barato. Principalmente comparado com alguns rivais

- tenha um corpo com demasiado plástico. Principalmente atrás.

TUDO PONDERADO

Sem sombra de dúvidas que o Galaxy A71 é um ótimo telefone de gama média. Apenas lhe falta um preço mais competitivo, já que tem rivais com características interessantes e preços parecidos. No entanto, nenhuma dessas alternativas tem selo da Samsung. E para os fãs da marca menos endinheirados, o A51 é sempre uma hipótese. Encontra uma análise a esse equipamento aqui .