O Samsung Galaxy Watch Active 2 tem um nome demasiado longo, mas essa é praticamente a única crítica que lhe podemos fazer. O resto é tudo muito bom, talvez com a exceção da autonomia, que ficaria a ganhar se pudesse ser comparada ao nome.

O novo relógio topo-de-gama da fabricante coreana está repleto de argumentos em seu favor. Tem tudo o que se espera de um relógio inteligente nascido em 2019 e vai até mais além. Se o usar ligado a um bom smartwatch, vai certamente ficar satisfeito com esta pequena bomba. No entanto, nem tudo está bem com o Galaxy Watch Active 2. Veja o vídeo para conhecer todos os argumentos.

O que ele tem

- Alerta para todo o tipo de notificações vindas do telefone.

- Se estiver ligado ao telefone, ele consegue fazer e receber chamadas.

- O ecrã (com cerca de 3,5cm de diâmetro) responde melhor ao toque do que o de outros relógios.

- Tem mais de trinta atividades físicas. Algumas mais genéricas, como corrida ou ioga, e outras extremamente específicas, como agachamentos, abdominais, etc ...

- Tem sensor de batimentos cardíacos, passos, degraus, calorias gastas, etc.

- Tem GPS: certeiro e rápido a encontrar-se.

- Liga-se ao telefone por Bluetooth, mas também tem WiFi e NFC.

- Permite até contabilizar o número copos de água (ou café) bebidos ao longo do dia.

Tudo isto somado já faz um relógio inteligente bastante competente, mas ele faz ainda mais.

O que ele e que muitos outros não têm

- Um dado muito positivo é que alguns dos exercícios físicos são detetados automaticamente. O utilizador nem tem de se lembrar de avisar o relógio. É o que acontece com caminhadas ou corridas, por exemplo, mas também com a natação e outras. Aquelas em que isso não acontece, como o pilates, essas têm de ser ativadas à mão.

- Permite a instalação de apps. Há poucas e as que existem são pouco úteis, mas dá para instalar. E algumas não funcionam nada mal. É o caso do Spotify.

- Pode-se usar o relógio para responder diretamente a mensagens e emails. Seja com mensagens já pré-fabricadas do género "já ligo", ou "ok", "agora não posso", ou então através de um teclado minúsculo, mas que dá para desenrascar.

- Consegue fazer eletrocardiogramas. Ou melhor, quando a Samsung tiver luz verde das autoridades de saúde, a fabricante sul-coreana vai lançar uma atualização que vai desbloquear essa funcionalidade. Mas enquanto essa autorização não vier, nada feito. Atenção que estes ECG são um teste muito mais avançado do que o simples contador de batimentos cardíacos que todos os smartwatches têm.

Onde é que Galaxy Watch Active 2 deixa a desejar

A verdade é que ele tem tanta coisa boa que é difícil dar-lhe pancada. Mas se olharmos bem, encontra-se qualquer coisa.

- A primeira está relacionada com o aspeto. Não se parece com o um relógio tradicional e isso pode afastar potenciais interessados.

- Para além disso é alto demais. Fica demasiado gordo no pulso.

- A autonomia não é grande coisa. Dois dias. Três no máximo. Este é, talvez, o dado mais preocupante.

- O alcance do Bluetooth também não é impressionante. Antes pelo contrário.

O que diz a concorrência?

A custar 320 euros, o Samsung Galaxy Watch Active 2 não é barato, nem nada que se pareça. No entanto, custa uns 140 euros menos do que o Watch 5 da Apple, atualmente o mais completo equipamento deste tipo.

Por outro lado, se é bem mais barato que o #1 dos relógios inteligentes, também é verdade que é uns 100 euros mais caro do que Huawei Watch GT 2, que fica ali no terceiro lugar.

Conclusões finais

Com estas variações de preços, o eventual interessado deve avaliar bem se vai tirar partido de boa parte daquilo que a proposta da Samsung oferece. Seja como for, e face aos rivais inferriores, este dispositivo vale bem a diferença de preços. O relógio da Samsung é mesmo um bom smartwatch com características que o distanciam dos concorrentes mais abaixo. A autonomia desilude, mas quando fizer ECG a balança vai pender para o Active 2.