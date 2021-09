© Rui Tukayana / TSF

Quem conhece o mercado dos smartphones sabe que não é na Apple que se estreiam as inovações. A empresa californiana prefere esperar e deixar as tecnologias amadurecerem para depois as introduzir nos seus equipamentos.

É isso que explica que só agora os iPhones tenham tido acesso a um ecrã AMOLED de 120Hz. E também é isso que explica que estes telefones (ainda) mantenham o entalhe no topo do ecrã, em vez do furo que foi adotado por todas as fabricantes.

E esse, o ecrã, é um dos pontos mais altos deste telefone. Assim como o são o desempenho (graças ao novo processador A15 Bionic) e a autonomia. Mas é nas câmeras e no software das câmeras que este telefone se destaca de tudo o resto.

Não só o sistema fotográfico é muitíssimo bom e capaz de tirar excelentes fotografias e vídeos, como o software das fotos não tem rival.

Tudo o resto fica para conhecer no vídeo acima. É uma análise completa ao novíssimo iPhone 13 Pro. O melhor smartphone da atualidade.