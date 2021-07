© Direitos Reservados / Oppo

A fabricante chinesa está a ter um 2021 de boa memória. A queda de um gigante chamado Huawei permitiu a outras tecnológicas com sede em Shenzhen aumentarem a sua fatia de mercado a nível mundial. Foi isso que aconteceu com a Xiaomi e com a Oppo, uma empresa que chegou recentemente a Portugal e que já se está a tornar popular.

Não admira. Não só os telemóveis são bons (e vários já foram testados por aqui) como também os outros equipamentos que está a lançar por cá são tentadores.

É o caso do Oppo Watch. Um dispositivo que não é isento de falhas (e a principal está relacionada com a bateria), mas que tem muitos argumentos que jogam em seu favor.

Com um bom ecrã AMOLED de 1,91" e o WearOS da Google como sistema operativo, este é um relógio verdadeiramente inteligente com vários detalhes que nos conquistam à medida que o utilizamos.

Veja a análise completa no vídeo acima.