A Microsoft lançou recentemente uma nova geração de tablets com Windows 11 que, com recurso ao teclado, podem fazer as vezes de um portátil. O Surface Pro 8 é claramente o mais poderoso.

Há três razões muito fortes para se comprar um tablet da família Surface. A primeira é que são máquinas que têm como sistema operativo o Windows. Dito de outra forma, apesar de serem muito portáteis e leves, são computadores a sério e não máquinas com um sistema operativo que nas tarefas mais complexas, ainda deixa a desejar.

Outra razão está no nome: Microsoft. O que isto quer dizer é que recebemos um Windows 11, sem aqueles programas extra, que ninguém pediu, mas que os fabricantes de PCs insistem em instalar nas suas máquinas.

A terceira razão está nas características. Os novos Surface são máquinas excelentes, repletos de especificações interessantes.

Esta não é, no entanto, a história toda e a compra (ou não) de um destes novos Surface não se pode resumir aos três argumentos expostos.

Assim, se quiser saber mais acerca destas máquinas assista ao vídeo acima onde o Surface Pro 8 está em análise.