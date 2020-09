A nova proposta da Xiaomi está carregada de características interessantes.

O novíssimo Poco X3 NFC vem com imensa coisa que o torna numa proposta absolutamente tentadora. A começar pelo preço. O modelo com mais espaço de armazenamento (128GB) encontra-se à venda online por 250 euros. O que vem com 64GB custa 200€.

Preços interessantes para um equipamento que vem com o mais recente processador de gama média da Qualcomm, 6GB de memória RAM, um slot para cartões microSD, uma câmera principal de 64MP e uma autonomia invejável.

Do lado mais negativo está a espessura do equipamento que é ainda mais evidente se a esse problema adicionarmos o módulo das câmeras, que é elevadíssimo.

Veja a análise completa no vídeo acima.