© Rui Tukayana / TSF

Por Rui Tukayana 24 Dezembro, 2020 • 14:09

Praticamente todas as empresas tecnológicas que se popularizaram com os smartphones têm apostado muito na diversificação da oferta. Agora todas fazem não só telemóveis, mas também relógios inteligentes, smartbands e equipamentos ligados ao som. Poucas conseguem é fazê-lo em tantas frentes (e com tanta qualidade) quanto a Huawei.

Estes Freebuds Pro são mais um exemplo.

Os Huawei Freebuds Pro têm um ótimo som e estão cheios de tecnologia inovadora. Marcas com grande tradição neste mercado, como a Sony e a Bose, estão certamente atentas aquilo que a polémica companhia chinesa tem lançado.