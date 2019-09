© Rui Tukayana / TSF

A par da autonomia, a grande novidade trazida pela nova família de iPhones está relacionada com as câmaras. O design pode ser polémico, mas o resultado é muito bom. No caso dos iPhones 11 Pro, as três lentes são extremamente versáteis e de uma qualidade ímpar. Mas mesmo as duas (apenas) que vêm no iPhone 11 (bem mais barato) são altamente tentadoras.

O que aconteceu nesta geração de iPhones foi que a Apple não só apostou em boas lentes (uma ultra-grande angular, uma outra zoom e ainda mais uma grande angular) como também em calibrar essas objetivas de forma a que a app da câmara funcione como nenhuma outra. A passagem entre as lentes é feita de uma forma quase imperceptível. É brilhante.

E depois é também capaz de produzir vídeos excelentes, selfies muito boas e fotografias (a maior parte delas, pelo menos) que saem muito bem. É verdade que o zoom (no iPhone 11 Pro) é "apenas" de 2x, mas não se sente a falta de mais.

Já quanto aos iPhone 11 (normais) é pena que o ecrã seja LCD, que o acabamento na parte de trás não seja tão bonito quanto o Pro e que não tenha um carregador super rápido, no entanto, o preço tenta compensar tudo isso. E consegue-o.

Veja o vídeo.