O Asus Zenfone 7 Pro é o digno sucessor de um equipamento merecedor de muitos elogios.

O Asus Zenfone 7 Pro destaca-se, seja qual for o tipo de abordagem que for feita. Especificações? Check. Está recheado de características importantes. Basta olhar para o processador Snapdragon 865+, para os 8GB de RAM ou para os 256GB de armazenamento com tecnologia UFS 3.1. Autonomia, também tem para dar e vender, graças a uma bateria de 5000mAh.

E o ecrã de 6,67" ocupa 100% do plano frontal do telemóvel. É AMOLED e tem uma taxa de atualização de 90Hz. Só dados positivos.

No entanto, este último só foi possível porque a Asus voltou a apostar num aspeto e em tecnologia que mais oferece. O segredo está na plataforma das câmaras que é motorizada e tanto pode ser apontada para trás, como para a frente em modo selfie.

A verdade é que se as três câmaras deste telefone estivessem fixas na parte de trás do equipamento, elas já o elevariam a um patamar elevado. Gravam vídeo a 8K, o sensor principal é de 64MP, a ultra-grande-angular faz 12MP e tem ainda uma lente telefoto que faz zoom ótico de 3x.

Agora imagine tudo isso, mas virado para si, para as melhores selfies de sempre.

Veja a análise completa no vídeo acima.