Tem sido cada vez mais habitual ver a Ikea a lançar-se para setores que tradicionalmente não são os seus.

Ainda há pouco tempo foi notícia a parceria com a Sonos para fazer duas colunas sem-fios, agora a parceira é a Teenage Engineering. Trata-se de uma companhia sueca, pouco conhecida, é certo, mas inovadora à sua maneira. Têm lançado instrumentos musicais como samplers, sintetizadores e caixas de ritmos, mas todos com um aspeto muito próprio.

Ora, é por aqui que a ligação entre as duas companhias suecas se faz. A gama Frekvens é pensada para as celebrações e tem duas áreas muito distintas. A da iluminação e a do áudio.

Lights on

Quanto às luzes, o que as marcas conceberam foram dois candeeiros muito particulares.

Um funciona mais como um foco. O outro tem uma série de efeitos luminosos. Ambos reagem ao som, podem ser ligados em série, ou em paralelo, em várias configurações e que não sobrem dúvidas: contribuem a sério para um ambiente de festa em casa de alguém.

Alto e bom som?

E o mesmo se pode dizer das colunas Frekvens. São Bluetooth, pelo que basta liga-las a um telefone para que comecem a debitar som. Podem também ser levadas para um sítio qualquer já que além da ficha elétrica elas também podem funcionar com recurso a baterias.

O som, não é o melhor do mundo, mas mais do que grande fidelidade, o que se pretende com as Frekvens é que elas encham uma sala de som e isso, vão sendo capazes de fazer.

Já estão à venda em Portugal, mas a edição limitada vai desaparecer em breve das prateleiras.