A Samsung acaba de complicar imenso a vida aos rivais. Até ao lançamento da geração seguinte, não vai ser fácil fazer um smartwatch melhor do que este. O Galaxy Watch 3 não só tem um ótimo aspeto como está carregado de funcionalidades. Coisas com que os rivais nem sonham.

De facto, só se encontram dois problemas neste equipamento. O primeiro é a autonomia. Quando há smartphones capazes de trabalhar durante mais de uma semana sem terem que ser carregados, custa a perceber como é que este é incapaz de atingir os três dias. O outro problema é o preço. Tanta tecnologia e funcionalidade reflete-se, e de que maneira, no preço final do Galaxy Watch 3.

Mas é um custo extra que se compreende. Entre os rivais "lowcost", não só o software é mais sofrível como é bastante mais limitado. Por exemplo, nenhum oferece a possibilidade de responder a um SMS, ou Whatapp, ou seja lá o que for, a partir do ecrã do relógio. Uma funcionalidade, entre muitas outras, da qual é facílimo tirar partido no Watch 3.

Assista à análise completa ao Samsung Galaxy Watch 3 no vídeo acima.